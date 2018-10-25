Ведущий программы "Мир Наизнанку" назвал страну, в которую он хотел бы вернуться

Дмитрий Комаров также назвал страну, в которую просто нет желания возвращаться.

Ведущий популярной программы «Мир Наизнанку» Дмитрий Комаров назвал страну, в которую он хотел бы вернуться, а также "одноразовую" страну для путешествий.

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Как рассказал журналист в интервью журналу «Новое время страны», очень часто после возвращения ему не хочется ехать в страну, которую он снимал. «Потом проходит время и эмоции сглаживаются. Например, Япония. Сейчас хочу в нее вернуться, хотя, когда я приехал после съемок, казалось, что не захочу больше туда никогда. Я был там как журналист, а не как турист. А журналисту там тяжелее, все-таки отличается менталитет, и организационно это не просто. Но сейчас я говорю, что люблю ее и вернулся бы с удовольствием», – подчеркнул Комаров.

При этом он отметил, что для него есть и одноразовые страны. «Эфиопия, например. Это фантастика, долина реки Омо, племена с тарелками в губе, но второй раз я не приеду», – сказал журналист.

Полный вариант интервью читайте в свежем (№39) выпуске журнала "Новое время страны".