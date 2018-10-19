Авиакомпания Swiss начнет летать из Киева в Цюрих ежедневно

Изменения вступят в силу с летнего расписания 2019 года, которое стартует 31 марта.

Авиакомпания Swiss удвоит частоту полетов на линии Киев-Цюрих, сделав их ежедневными.

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Как сообщает avianews.com, изменения вступят в силу с летнего расписания 2019 года, которое стартует 31 марта.

В частности, дополнительные рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, свидетельствует информация, внесенная авиаперевозчиком в глобальные системы бронирования. На линии заявлены реактивные самолеты Bombardier CS300 (новое название Airbus A220-300).

Swiss, входящая в Lufthansa Group, возобновила полеты в Киев после 4-летнего перерыва 26 марта 2018 года. Сейчас авиакомпания совершает рейсы между Цюрихом и киевским аэропортом Борисполь четыре раза в неделю.

Как сообщал УНИАН.Туризм, еще одна компания из состава Lufthansa Group - Brussels Airlines - с 17 октября 2018 года возобновила прямое авиасообщение между Киевом и Брюсселем.