Первый рейс Brussels Airlines прибыл в Киев (видео)

С 17 октября из Киева в Брюссель можно долететь прямым рейсом.

В киевский аэропорт "Борисполь" днем 17 октября 2018 года прибыл первый рейс авиакомпании Brussels Airlines из Брюсселя.

Видео с посадкой самолета Brussels Airlines опубликовано на странице Международного аэропорта "Борисполь" в Facebook.

Напомним, с 17 октября 2018 года Brussels Airlines возобновляют прямое авиасообщение между Киевом и Брюсселем. Такие рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

При этом в Brussels Airlines ранее анонсировали отправку в Киев из Брюсселя самолета Airbus A320 в специальной ливрее, на которой изображены сказочные синие гномы - смурфы.