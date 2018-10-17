Первый рейс Brussels Airlines прибыл в Киев (видео)
16:10, 17 октября 2018Новости туризма
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С 17 октября из Киева в Брюссель можно долететь прямым рейсом.
Из Киева в Брюссель теперь можно долететь прямым рейсом / Иллюстрация REUTERS
В киевский аэропорт "Борисполь" днем 17 октября 2018 года прибыл первый рейс авиакомпании Brussels Airlines из Брюсселя.
Видео с посадкой самолета Brussels Airlines опубликовано на странице Международного аэропорта "Борисполь" в Facebook.
Напомним, с 17 октября 2018 года Brussels Airlines возобновляют прямое авиасообщение между Киевом и Брюсселем. Такие рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
При этом в Brussels Airlines ранее анонсировали отправку в Киев из Брюсселя самолета Airbus A320 в специальной ливрее, на которой изображены сказочные синие гномы - смурфы.
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