Укрзализныця" с 30 сентября запустит поезд из Киева в Лисичанск

Поезд будет останавливаться на станциях: Полтава, Харьков, Купянск, Сватово, Кременное и Рубежное.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 30 сентября запустит пассажирский поезд №20/19 сообщением Киев - Лисичанск (Луганская область).

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Об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Ночной экспресс из столицы в Лисичанск запускаем уже с этого воскресенья. Это направление является одним из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев - Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс - 30 сентября. Время поездки - максимально комфортное, здесь мы учли все пожелания пассажиров", - написал он.

Кравцов отметил, что вагоны будут как купейные, так и категории "люкс".

По его словам, по пути следования поезд будут останавливаться на станциях: Полтава, Харьков, Купянск, Сватово, Кременное и Рубежное.

Как сообщал УНИАН, с 28 сентября "Укрзализныця" запускает пассажирский поезд "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.