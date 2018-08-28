Аэропорт «Львов» сообщил об очередных многочасовых задержках авиарейсов

Причинами задержек рейсов стали отсутствие резервного самолета и отдых экипажа.

Международный аэропорт «Львов» сообщил о задержке сегодня, 28 августа, четырех рейсов двух авиакомпаний: из Турции во Львов и из Львова в Турцию, а также из Италии во Львов и из Львова в Италию.

Читайте такжеУкраинские туристы вновь застряли в аэропорту Анталии – на этот раз из-за сломанного самолета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта «Львов», рейс AUI5364 Анталия (Турция) – Львов авиакомпании МАУ задерживается с прилетом до 14:00 (по плану 09:30).

Рейс AUI5363 Львов - Анталия задерживается с вылетом до 15:50 (по плану 10:25).

«Причина задержки: отсутствие резервного самолета по техническим причинам», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, рейс EG223 Милан (Бергамо) (Италия) – Львов, авиакомпании Ernest, задерживается сегодня с прилетом в 14:20 (по плану 09:40). Рейс EG278 Львов - Неаполь (Италия) задерживается с вылетом до 15:00 (по плану 10:25).

Как отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта, причиной задержки является «отдых экипажа».

Отметим, с самого начала летнего туристического сезона 2018 года украинские туристы столкнулись с массовыми задержками авиарейсов. Люди были вынуждены часами, а иногда даже по несколько дней ждать вылета в аэропортах - как в Украине, так и за рубежом, главным образом, на наиболее популярных направлениях.