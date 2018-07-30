В «Жулянах» строят новую секцию международного терминала (фото)

Проект увеличения площади предполагает строительство новой секции в правом крыле здания площадью 9,5 тыс. кв. метров.

В аэропорту «Жуляны» («Киев» имени Игоря Сикорского) строители начали работы по установке каркаса новой секции международного терминала А в рамках работ по расширению аэровокзального комплекса.

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Проект увеличения площади предполагает строительство новой секции в правом крыле здания площадью 9,5 тыс. кв. метров. Площадь существующего терминала А составляет 14 тыс. кв. метров, сообщает Avianews.

Как отмечают в «Жулянах», это позволит увеличить число стоек регистрации, кабинок паспортного контроля и пунктов авиабезопасности. Работы планируется завершить в мае 2019 года. Затраты на строительство оператор аэропорта «Мастер-Авиа» оценивает в 500 млн. грн.

В связи с необходимостью выделить место для строительной техники аэропорт отдал под эти цели часть зоны парковки и предупредил о возможном дефиците мест для стоянки автомобилей из-за этого.

В мае в «Жулянах» увеличили зону обслуживания прилетевших пассажиров международных рейсов за счет использования простаивающих мощностей внутреннего терминала Д. Теперь прилетевшие в «Жуляны» из-за границы пассажиры попадают в международную зону терминала Д, где проходят паспортный контроль, после чего следуют по крытому коридору через летное поле в терминал А, где расположены багажные карусели.