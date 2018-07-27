На Тернопольщине 29 июля состоится праздник замка в Скалате

В рамках мероприятия запланирована концертная программа, рыцарские бои, забавы, огненное шоу и многое другое.

В Тернопольской области в воскресенье, 29 июля 2018 года, состоится Праздник замка в Скалате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Подволочиской райгосадминистрации, основное праздничное действо состоится на территории Скалатського замка.

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В частности, для гостей будут проведены мастер-классы в городке мастеров декоративно-прикладного искусства.

Кроме этого, в рамках мероприятия запланирована концертная программа, рыцарские бои, забавы, огненное шоу и тому подобное.

Специальный гость праздника замке – группа «Триода».

Также запланированы угощения для участников и гостей праздника.

Отметим, фортификационное сооружение в Скалате было возведено в 1630 году. Углы замка были укреплены четырься башнями. В годы Первой мировой войны замок подвергся значительному разрушению.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине в Вишневецкому дворц 18 века открыли отреставрированный Зеркальный зал.