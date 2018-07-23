Туроператор объяснил, почему украинские туристы застряли в Барселоне и пообещал компенсировать 15 евро

Из аэропорта "Борисполь" самолет вылетел в 13:20 в Барселону, откуда должен забрать застрявших там украинцев.

Группа украинских туристов застряла в аэропорту Барселоны из-за задержки рейса в Киев по техническим причинам.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на туроператора JoinUp.

Из аэропорта "Борисполь" самолет вылетел в 13:20 в Барселону, откуда должен забрать застрявших там украинцев.

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Сейчас украинцы, которые ожидают с ночи на свой рейс в Киев, еще не проходили паспортный и таможенный контроли. Вылет назначен на 17:20. Туроператор обещает компенсации на каждого пассажира в размере 15 евро.

Пассажиры, ожидавшие свой рейс в Испанию, были размещены в киевском отеле и ждали там самолет.

Напомним, в аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов. По расписанию самолет из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь в Барселону в 3:10, но вылет откладывали сначала на 12:25.