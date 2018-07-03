Из Туниса вылетели последние самолеты с "застрявшими" украинскими туристами
Из Туниса вылетели два последних самолета с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Только что вылетели два последних рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил Кирилич.
Также он подтвердил, что вчера в Украину из Монастира успешно вернулись первые группы туристов.
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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.
Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.
В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.
В МИД Украины сообщили, что дипломаты принимают неотложные меры с целью возвращения украинских туристов из Туниса домой.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру из-за ситуации с сотнями граждан Украины, которые не могли вылететь из Туниса. Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставались еще около 800 украинских граждан.
В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты со стороны туроператора Oasis Travel.
В частности, авиакомпания Bravo Airways объясняла отмену своих рейсов тем, что туроператор Oasis в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность в 25 млн грн по состоянию на 27 июня.
Позже туроператор пообещал украинским туристам, которые не могли вернуться домой, компенсировать расходы за время вынужденного проживания в Тунисе.