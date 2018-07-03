Из Туниса вылетели последние самолеты с "застрявшими" украинскими туристами

Два последних рейса из Туниса в Киев вылетели со 172 и 174 украинскими туристами соответственно.

Из Туниса вылетели два последних самолета с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Только что вылетели два последних рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил Кирилич.

Также он подтвердил, что вчера в Украину из Монастира успешно вернулись первые группы туристов.

Читайте такжеПосле нескольких дней в албанском аэропорту туристы наконец вернулись в Украину (видео)

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В МИД Украины сообщили, что дипломаты принимают неотложные меры с целью возвращения украинских туристов из Туниса домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру из-за ситуации с сотнями граждан Украины, которые не могли вылететь из Туниса. Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставались еще около 800 украинских граждан.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты со стороны туроператора Oasis Travel.

В частности, авиакомпания Bravo Airways объясняла отмену своих рейсов тем, что туроператор Oasis в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность в 25 млн грн по состоянию на 27 июня.

Позже туроператор пообещал украинским туристам, которые не могли вернуться домой, компенсировать расходы за время вынужденного проживания в Тунисе.