"Застрявшим" в Тунисе украинцам пообещали возместить дополнительные расходы на отель

Украинские дипломаты будут находиться в городе Монастир до тех пор, пока последний из 860 "застрявших" туристов не улетит в Украину.

Туристический оператор «Оазис» обещает украинским туристам, которые вынуждены были остаться в Тунисе из-за отмены авиакомпанией Bravo Airways рейсов на возвращение домой, компенсировать расходы за проживание в этой стране.

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Как говорится в сообщении посольства Украины в Тунисе в социальной сети Facebook, сегодня продолжается отправка на родину украинских граждан, которые находились в Тунисе с туристической целью и не вернулись вовремя в Украину.

"Сейчас консульский сотрудник посольства и почетный консул Украины в городе Суса находятся в аэропорту города Монастир для координации действий в вопросах отправки украинских туристов домой. Первый самолет с 172 пассажирами на борту вылетел из Туниса в 13.20 по киевскому времени, его прибытие в аэропорт «Жуляны» планируется ориентировочно в 17.00. Всего 2-3 июля с.г. планируется осуществить 5 рейсов", - говорится в сообщении.

"Несмотря на известные трудности с поселением наших соотечественников в гостиницах на период ожидания возвращения на Родину и длительные задержки с заселением в номера, по информации дипмиссии, в результате скоординированных с туристическими агентами усилий украинских дипломатов, удалось добиться того, что ни один из украинских туристов не ночевал на улице", - говорится в сообщении.

"Туроператор «Оазис» заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы. Туристическая компания также готова рассмотреть все остальные претензии украинских туристов по качеству предоставленных/не предоставленных услуг в соответствии с заключенными соглашениями", - отмечается в сообщении.

Украинские дипломаты будут находиться в г. Монастир до тех пор, пока последний из 860 туристов не улетит в Украину.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что дипломаты принимают неотложные меры с целью возврата украинских туристов из Туниса домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу ситуации с сотнями граждан Украины, которые «застряли» в аэропорту Туниса.

Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

В частности, авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность в 25 млн грн по состоянию на 27 июня.