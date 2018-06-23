Заменили пилотов, а не самолет: из Одессы в Барселону наконец вылетели туристы (видео)

Чартерный рейс, который из-за технической неисправности самолета, был вынужден вернуться обратно в Одессу, наконец вылетел на испанский курорт.

Ровно в 18:47 самолет из Одессы в Барселону поднялся в воздух. Правда еще раз подняться на борт не рискнули около 20 человек. Они уехали домой, а 100 человек решили не терять свои путевки.

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Как говорится в сюжете ТСН, непосредственно перед взлетом у самолета кружили техники. Авиакомпании YanAir для выполнения этого рейса пришлось заменить экипаж и капитана судна, а вот самолет оставили тот же. Туркомпания, которая отправляла людей на отдых, настаивала, что самолет исправен.

Именно этим самолетом в Одессу должны вернуться одесситы, которые застряли в Барселоне.

Как сообщал УНИАН, в международному аэропорту «Одесса» после вылета в Барселону из-за неисправности оборудования вынужденно вернулся самолет с пассажирами. Как сообщили УНИАН в аэропорту, чартерный рейс YE2301 «Одесса-Барселона» был запланирован на 5.00 субботы. Рейс выполняется совместно с компанией YanAir и оператором Join Up. Вылет был осуществлен с более чем часовым опоздание - в 6.04, но через некоторое время самолет вернулся в Одессу.