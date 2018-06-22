Народные депутаты рассказали, как сбрасывают вес для пляжного сезона и где будут загорать (видео)

В частности, Шевченко рассказал, что хочет посетить пляжи на всех континентах.

Украинские депутаты активно готовятся к пляжному отдыху летом. Журналисты расспросили, где сами они будут загорать и как сбрасывают вес для этого.

Как говорится в сюжете ТСН, Иванчук признался, что поедет в Монте-Карло к дочери, а фотографии с отдыха на Лазурном побережье разместит в Facebook. Шевченко рассказал, что хочет посетить пляжи на всех континентах, в частности в Азии, Африке и Южной Америке. В подготовке к пляжному сезону уже сбросил 7 кг веса по японской методике. "Есть период – восемь часов между 10:00 и 18:00, в которые ты можешь есть, что хочешь, а остальные 16 часов ты пьешь только воду", - поделился он. И признался, что планирует сбросить еще больше, прежде чем выйти на пляж.

Аж на 15 кило уменьшился Бурбак – его рецепт заключается просто в том, чтобы меньше есть. "Спорт и слушать советы своей жены", - добавил он. Однако показать свой живот отказался.

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Олег Петренко также засмеялся на предложение похвастаться кубиками пресса. "Нет", - признал он. А вот бицепс скрывать не стал, потому что тренируется каждый день на турнике и других орудиях. "Единственное, что летом очень хочется мороженого. А его съедаешь пару пачек – и оно сразу тут кубиками откладывается", - со смехом показывает на живот депутат. "Хочется, чтобы в бицепс мороженое шло, а оно уже идет не туда", - добавляет он. А вот Рудик своей комплекции не стесняется и сообщает, что весит 101,6 кг.

Яценко планирует еще сбросить 5 кг, но методы у него неожиданные. "Рот зашить – и все", - пояснил он. Сотник отнеслась к себе гуманнее. "В последнее время была очень дисциплинированная, каждое утро бегала, три тренировки в неделю, недавно начала практику голодания, длительного голодания – 4 кило за последний год ушло!", - объяснила она. А вот Кошелева рассказала, что предпочитает не затрагивать сложную тему. "Я сейчас не встаю на весы – не порчу себе настроение. Все употребляют сейчас добавки разные: клетчатку, киноа, это все есть в моем рационе", - призналась она.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты раскрыли крупнейшие финансовые ловушки от туроператоров.