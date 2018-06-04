Опасный отдых: журналисты раскрыли крупнейшие финансовые ловушки от туроператоров (видео)

Отдых за границей легко испортить, если связаться с турфирмой-банкротом или погнаться за «горячими» ценами.

Украинские туристические агентства прибегают к различным трюкам, чтобы максимально заработать на клиентах и избежать ответственности перед ними в случае форс-мажорных обстоятельств.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что все способы «честного обмана» почти всегда описаны в договорах, впрочем – маленькими буквами. Журналисты составили рейтинг крупнейших финансовых ловушек от туроператоров.

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5 место – «ожидание-реальность»

При выборе тура следует учитывать ряд важных вещей. Так, клиент может не попасть в отель, который он видит на буклете, а денег за уменьшение «звездочек» никто не вернет.

Схема выглядит так: туроператор берет у клиента, например, 100 долларов, и обещает поселить его в "сеперзвездочном" отеле, а отелю предлагает совершенно другую цену (скажем, 20 долларов). Если они между собой договорятся, все должны остаться довольными. Но если это не так, в минусе остается клиент. Обычной практикой является непоселение туристов в отели. Чтобы этого избежать, надо сразу требовать подтверждение брони, и только потом платить.

4 место – «туристический ноль»

В случае неподтверждения брони мест в отелях клиент пытается вернуть себе деньги, однако добиться этого удается далеко не всегда. Если он связался с турфирмой-банкротом, шансы вернуть средства – мизерные.

По закону, который писали еще в конце прошлого века, если туроператор – банкрот, турист не может требовать с него деньги. Отмечается, что в украине действует около 3000 туроператоров, и только около 400 из них – «белые».

3 место – скидки

Президент украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал, что если турагентство сразу начинает говорить клиентам о скидках – оно слабое. Продуманные и надежные операторы предлагают «горящие» цены не так часто. Скидка часто выступает скрытым признаком банкротства.

2 место – «медицинский «ол инклюзив»

По словам специалистов по туристическому страхованию, в турагентствах обычно предлагают клиентам два стандартных варианта страховки - более дешевый и более дорогой. Страховки могут покрывать разные диагнозы, что создает пространство для выманивания денег. А главное – в случае чрезвычайного происшествия (травмы или ДТП) стандартная страховка лечения не покроет. Более дорогой вариант страховки, который покрывает все случаи (настоящий «ол инклюзив»), обойдется примерно в 500 гривень.

1 место – обман валют

Главным трюком заработка на туристах является игра на курсах валют. Курс доллара в обменниках очень сильно отличается от так называемого коммерческого курса туроператоров – на несколько пунктов более высокого. Как это сказывается на стоимости отдыха – догадаться не трудно.

В конце концов, клиент рассчитывает на сумму в долларах, но расплачиваться должен в гривнах. Потеря на курсовой разнице сейчас составляет примерно тысячу гривень.

Выход – сразу просить туристического агента показать цены в гривне. Собирать деньги на отпуск тоже в гривне.

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