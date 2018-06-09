Грузинская MyWay Airlines в июне начинает регулярные рейсы из Тбилиси и Батуми в Харьков

12:54, 09 июня 2018
Новости туризма
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Грузинская MyWay Airlines в июне начинает регулярные рейсы из Тбилиси и Батуми в Харьков / фото УНИАН

Об этом сообщает Georgian News Agency.

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12 июня самолет авиакомпании совершит первый регулярный рейс по маршруту Тбилиси-Харьков-Тбилиси, по этому направлению судна MyWay будут летать дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Полеты рейсом Батуми-Харьков-Батуми начнутся 13 июня, с частотой полетов два раза в неделю - по средам и субботам.

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Теги: #Харьков#авиакомпания#аэропорт Харьков