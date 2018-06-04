На Кипре умер украинский турист - СМИ

65-летний мужчина потерял сознание на пляже после купания в море.

Сегодня утром на Кипре скончался 65-летний мужчина из Украины после купания в море на курорте Айа-Напа.

Об этом сообщает издание Cyprus-Mail Online.

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"Василий Вовчук выходил из моря на пляже Пантаху, когда он потерял сознание и упал в воду", - говорится в сообщении.

Украинец скончался по дороге в частную клинику в автомобиле скорой помощи. Точная причина смерти будет определена после вскрытия тела.

Мужчина прибыл на Кипр 25 мая и планировал оставаться на острове до конца этой недели.

Как сообщал УНИАН, ранее на Мальте автобус с туристами попал в ДТП, двое погибли.