На Кипре умер украинский турист - СМИ

15:56, 04 июня 2018
Новости туризма
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Украинец поехал на отдых на Кипр и умер / Фото сathayassociates.com

Об этом сообщает издание Cyprus-Mail Online.

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"Василий Вовчук выходил из моря на пляже Пантаху, когда он потерял сознание и упал в воду", - говорится в сообщении.

Украинец скончался по дороге в частную клинику в автомобиле скорой помощи. Точная причина смерти будет определена после вскрытия тела.

Мужчина прибыл на Кипр 25 мая и планировал оставаться на острове до конца этой недели.

Как сообщал УНИАН, ранее на Мальте автобус с туристами попал в ДТП, двое погибли.

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