На Кипре умер украинский турист - СМИ
15:56, 04 июня 2018Новости туризма
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65-летний мужчина потерял сознание на пляже после купания в море.
Украинец поехал на отдых на Кипр и умер / Фото сathayassociates.com
Сегодня утром на Кипре скончался 65-летний мужчина из Украины после купания в море на курорте Айа-Напа.
Об этом сообщает издание Cyprus-Mail Online.
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"Василий Вовчук выходил из моря на пляже Пантаху, когда он потерял сознание и упал в воду", - говорится в сообщении.
Украинец скончался по дороге в частную клинику в автомобиле скорой помощи. Точная причина смерти будет определена после вскрытия тела.
Мужчина прибыл на Кипр 25 мая и планировал оставаться на острове до конца этой недели.
Как сообщал УНИАН, ранее на Мальте автобус с туристами попал в ДТП, двое погибли.
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