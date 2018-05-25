Аэропорт "Жуляны" предупредил о возможной нехватке мест для парковки авто

Администрация аэропорта призывает планировать свои поездки в аэропорт на такси или на городском транспорте и по возможности исключить использование личных авто.

Аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) предупредил пассажиров о вероятной нехватке парковочных мест.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, это связано с работами по расширению Терминала «А».

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«В аэропорту «Киев» началась реконструкция Терминала «А» для международных рейсов. Для большего комфорта пассажиров, планируется увеличить площадь Терминала на 9,5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить количество стоек регистрации и паспортного контроля, пунктов контроля на авиабезопасность, а также сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным», – объясняют в аэропорту.

Отмечается, что строительные работы уже начались, правое крыло Терминала А частично огорожено бетонным забором. Также закрыта часть стоянки для автомобилей, где разместится строительная техника и инфраструктура.

«Возможность оставить автомобиль на паркинге аэропорта на время вашего путешествия ограничена. Помните, что аэропорт «Киев» находится в городской черте, в 8 км от центра города, территория аэропорта не позволяет выделить большие площади под парковку», – отмечают в «Жулянах».

Администрация аэропорта призывает планировать свои поездки в аэропорт на такси или на городском транспорте и по возможности исключить использование личных авто.

«В планах аэропорта завершить реконструкцию Терминала «А» в мае 2019 года, в ближайшие месяцы возле аэропорта будет открыта новая дополнительная стоянка для автомобилей на 400 паркомест», – добавили в аэропорту.