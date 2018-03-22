Аэропорт "Киев" переименовали в честь авиаконструктора Сикорского

Киевсовет поддержал инициативу трудового коллектива.

Столичному аэропорту «Киев» (Жуляны), который является коммунальным предприятием, присвоено имя Игоря Сикорского.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 67 из 91 депутата Киевсовета.

При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта «Киев».

Справка УНИАН. Игорь Сикорский — всемирно известный авиаконструктор, родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. В историю авиастроения он вошел как конструктор первых многомоторных самолетов, первого трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета одновинтовой системы. В 1918 году Игорь Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft. Компания существует до сих пор, в ноябре ее приобрела корпорация Lockheed Martin.