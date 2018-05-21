Новое место для селфи: в сети показали потрясающее маковое поле под Мукачево (фото)
17:47, 21 мая 2018Новости туризма
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Впечатляющие фотографии макового поля были сделаны накануне утром.
Село Чоповка, Мукачевский район Закарпатской области / фото Сергей Лавкай, Facebook
В сети показали удивительные фотографии макового поля, что появилось в селе Чоповка под Мукачево.
Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook обнародовал житель Мукачево Сергей Лавкай.
Он отметил, что фотографии были сделаны накануне утром.
фото Сергей Лавкай, Facebook
фото Сергей Лавкай, Facebook
В начале мая УНИАН.Туризм обнародовал фотографии цветения сирени в столичном ботаническом саду имени Николая Гришко. Это место в период майских праздников стало популярным среди любителей селфи и просто пейзажей природы.
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