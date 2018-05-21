Новое место для селфи: в сети показали потрясающее маковое поле под Мукачево (фото)

Впечатляющие фотографии макового поля были сделаны накануне утром.

В сети показали удивительные фотографии макового поля, что появилось в селе Чоповка под Мукачево.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook обнародовал житель Мукачево Сергей Лавкай.

Он отметил, что фотографии были сделаны накануне утром.

В начале мая УНИАН.Туризм обнародовал фотографии цветения сирени в столичном ботаническом саду имени Николая Гришко. Это место в период майских праздников стало популярным среди любителей селфи и просто пейзажей природы.