Новое место для селфи: в сети показали потрясающее маковое поле под Мукачево (фото)

17:47, 21 мая 2018
Новости туризма
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Село Чоповка, Мукачевский район Закарпатской области / фото Сергей Лавкай, Facebook

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook обнародовал житель Мукачево Сергей Лавкай.

Он отметил, что фотографии были сделаны накануне утром.

фото Сергей Лавкай, Facebook
фото Сергей Лавкай, Facebook

В начале мая УНИАН.Туризм обнародовал фотографии цветения сирени в столичном ботаническом саду имени Николая Гришко. Это место в период майских праздников стало популярным среди любителей селфи и просто пейзажей природы.

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Теги: #Мукачево#маковое поле