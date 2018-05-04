В Киевском ботсаду в полном разгаре цветение сирени (фоторепортаж)

18:49, 04 мая 2018
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Сейчас там можно увидеть и насладиться ароматом сирени всех сортов, поэтому именно в течение ближайших выходных и майских праздников стоит обязательно успеть наведаться в главный столичный ботсад.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 27 апреля 2018 года на Певческом поле в Киеве стартовал Фестиваль тюльпанов "Вокруг света". Продлится он в течение месяца.

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Теги: #весна#Київ#сирень