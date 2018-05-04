В Киевском ботсаду в полном разгаре цветение сирени (фоторепортаж)
18:49, 04 мая 2018Фотоотчеты
163
В течение ближайших выходных и майских праздников стоит обязательно успеть наведаться в главный столичный ботсад.
В ботаническом саду имени Н. Гришко в Киеве в начале мая 2018 года на полную идет цветение сирени.
Читайте такжеВенский городской парк захватило цветение весенних деревьев (фоторепортаж)
Сейчас там можно увидеть и насладиться ароматом сирени всех сортов, поэтому именно в течение ближайших выходных и майских праздников стоит обязательно успеть наведаться в главный столичный ботсад.
Как сообщал УНИАН.Туризм, 27 апреля 2018 года на Певческом поле в Киеве стартовал Фестиваль тюльпанов "Вокруг света". Продлится он в течение месяца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter