В Киевском ботсаду в полном разгаре цветение сирени (фоторепортаж)

В течение ближайших выходных и майских праздников стоит обязательно успеть наведаться в главный столичный ботсад.

В ботаническом саду имени Н. Гришко в Киеве в начале мая 2018 года на полную идет цветение сирени.

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Сейчас там можно увидеть и насладиться ароматом сирени всех сортов, поэтому именно в течение ближайших выходных и майских праздников стоит обязательно успеть наведаться в главный столичный ботсад.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 27 апреля 2018 года на Певческом поле в Киеве стартовал Фестиваль тюльпанов "Вокруг света". Продлится он в течение месяца.