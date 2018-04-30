В МИД дали советы украинским туристам, которые планируют путешествовать за границу

Кроме этого, в консульской службе описали, что следует делать, если форс-мажор случился в международном аэропорту.

В Консульской службе Украины разместили рекомендации для украинских туристов, которые начали планировать свои путешествия за границу. Чтобы избежать ситуации, которая случилась с отечественными туристами в Египте, в МИД рекомендуют внимательно выбирать туристического оператора.

Об этом начальник Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил в своем Twitter.

"Ситуация с возвращением украинцев из Шарм-эль-Шейхе на Родину урегулирована. И лучше было бы ее избежать. К путешествию необходимо готовиться", – написал дипломат.

Кроме этого, на сайте консульской службы Украины разместили рекомендации для украинцев, которые собираются в путешествие.

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Украинских граждан просят обратить внимание на такие советы:

– тщательно планировать свои поездки, учитывая обстоятельства, которые могут непредвиденно возникнуть;

– внимательно выбирать туристического оператора, получить от него полную информацию относительно действий в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно может обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

– внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

– учитывать безопасную ситуацию в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

– зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при поездках за границу" ("ДРУГ" http://friend.mfa.gov.ua/#/), который является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.

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Кроме этого, в консульской службе описали, что следует делать, если форс-мажор случился в международном аэропорту:

– следует безотлагательно установить связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в отеле, предоставлении медицинской и другой необходимой помощи;

– информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;

– безотлагательно позвонить на "горячую линию" посольства или консульского учреждения в стране пребывания аэропорта, или на круглосуточную "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57.

Ситуация с возвращение украинцев из Шарм-эль-Шейхе на Родину урегулирована. И лучше было бы ее избежать. К путешествию необходимо готовиться. https://t.co/ZQH0EbxWRfpic.twitter.com/AWWCrhUpt5 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 30, 2018

Напомним, украинские туристы почти трое суток не могли вылететь из популярного египетского курорта Шарм-эль-Шейх в связи с техническими причинами.