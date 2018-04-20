Летящие цапли из дерева и железа: во французской галерее механических фигур произошло пополнение (видео)

Они не только взлетают сами, но и могут поднять на небольшую высоту пассажиров.

Во французской галерее механических животных появились фигуры цапель из дерева и железа.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Невероятные механизмы во Франции оживили фантазии Жюля Верна и Леонардо да Винчи. В Нанте расширили знаменитую галерею механических животных.

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Новыми обитателями галереи стали цапли из дерева и железа. Они не только взлетают сами, но и могут поднять на небольшую высоту пассажиров.

В этом парке посетителям предлагают полюбоваться деревянными насекомыми или покататься на механическом слоне.

Свою галерею, стоимостью более 35 миллионов евро, французы обещают достроить за четыре года.

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