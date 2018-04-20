Летящие цапли из дерева и железа: во французской галерее механических фигур произошло пополнение (видео)
14:00, 20 апреля 2018Новости туризма
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Они не только взлетают сами, но и могут поднять на небольшую высоту пассажиров.
Новыми обитателями галереи стали цапли из дерева и железа / фото joy4mind.com
Во французской галерее механических животных появились фигуры цапель из дерева и железа.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Невероятные механизмы во Франции оживили фантазии Жюля Верна и Леонардо да Винчи. В Нанте расширили знаменитую галерею механических животных.
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Новыми обитателями галереи стали цапли из дерева и железа. Они не только взлетают сами, но и могут поднять на небольшую высоту пассажиров.
В этом парке посетителям предлагают полюбоваться деревянными насекомыми или покататься на механическом слоне.
Свою галерею, стоимостью более 35 миллионов евро, французы обещают достроить за четыре года.
Как сообщал УНИАН, недавно в Таиланде открыли первое в мире тематическое кафе смерти.
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