Лоукост Wizz Air с июня вдвое увеличит количество рейсов из Львова в Берлин

Рейс Львов-Берлин Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Полеты выполняются в аэропорт Шенефельд.

Wizz Air с 18 июня удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю, свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика.

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В дополнение к уже выполняемым сейчас рейсам по средам и воскресеньям появятся рейсы по понедельникам и пятницам. Эти перелеты доступны для бронирования до конца октября, сообщает Avianews.

Рейс Львов-Берлин Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Полеты выполняются в аэропорт Шенефельд.

Напомним, в марте 2018 года Wizz Air открыл сразу три новых маршрута из Львова. 25 марта лоу-кост возобновил регулярные полеты по маршруту Дортмунд-Львов, выполнив первый рейс по этому маршруту за последние четыре года. 26 марта Wizz Air выполнил первые рейсы в аэропорт Львов из польских городов Катовице и Гданьск.

C 1 мая бюджетник возобновит полеты во Львов из лондонского аэропорта Лутон, которые не выполнялись с 2009 года.