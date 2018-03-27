Лоукост Wizz Air открыл три новых маршрута из Львова

Авиакомпания запустила рейсы из Львова в Дортмунд (Германия) и польские Гданьск и Катовице.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air за два дня запустила три новых рейса из Львова — в Дортмунд (Германия) и польские Гданьск и Катовице.

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Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

26 марта лоукостер выполнил до Львова первые рейсы из Катовице и Гданьск. На одном из самолетов прилетела большая польская делегация во главе с мэром Гданьска.

Рейсы между Львовом и Гданьском и Львовом и Катовице Wizz Air планирует выполнять дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Отмечается, с июня в расписание добавят рейсы по средам и воскресеньям.

25 марта локусотер после 4-летнего перерыва возобновил полеты Дортмунд—Львов. Ранее рейсы по этому маршруту выполняла украинская "дочка" Wizz Air Украина".

Дортмунд стал вторым немецким направлению со Львова для этой авиакомпании.

Ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air в начале июля 2018 года расширит свою сеть полетов 70-ю новыми маршрутами.

В марте 2018-го стало известно, что инвестиции Wizz Air в киевскую базу составят 300 миллионов долларов.

12 марта Wizz Air объявила, что в 2018 году инвестирует 2 миллиарда долларов в 11 баз в 7 странах, в частности и в Украине. В этом году компания получит 21 новый самолет, и начнет полеты по 70 маршрутам, 9 из которых — в Украине.

Сегодня на украинском рынке Wizz Air предлагает 30 маршрутов к 11 стран из аэропортов Харькова, Львова и Киева.