Туристам на заметку: названы лучшие бесплатные приложения-переводчики для путешествий

Эти приложения позволят лучше понять носителей иностранных языков во время путешествий.

Для большого количества туристов языковые барьеры могут помешать отлично провести отпуск. В этом случае на помощь приходят приложения-переводчики для смартфонов. Тем не менее не все они хорошо справляются с поставленной задачей.

Эксперты портала Which.co.uk определили лучшие приложения-переводчики, которые можно бесплатно установить на свой смартфон. Они способны облегчить коммуникацию с жителями других стран.

Чтобы определить лучшие приложения, эксперты попросили носителей хинди, итальянского и польского языков испытать четыре самых популярных бесплатных приложения для перевода текста и речи - Google Translate, Apple Translate, Microsoft Translator и DeepL. Эксперты проверили, как эти сервисы переводят устную речь.

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Во время тестов произошло и несколько забавных переводов. Например, при переводе с английского на хинди предложения "Да, вы можете купить билеты на автобус у водителя, но только без сдачи, хотя лучше воспользоваться автоматами на остановке" приложение Microsoft Translator посоветовало "Купить автобус у человека".

Эксперты подчеркнули, что Google Translate является единственным приложением-переводчиком, которое поддерживает 243 языка. В нем можно даже найти мэнский и малазийский языке, которых нет у конкурентов.

Кроме того, Google Translate можно использовать без подключения к интернету. Для этого достаточно заранее загрузить офлайн-словари.

По словам экспертов, DeepL довольно часто превосходил Google Translate по точности перевода. Тем не менее это приложение поддерживает всего 33 языка, многие из которых европейские. Другим минусом сервиса является то, что его нельзя использовать без подключения к интернету.

Apple Translate эксперты назвали худшим из всех протестированных приложений-переводчиков. Они отметили, что этот сервис допускал много ошибок и содержит гораздо меньше языков, чем у конкурентов.

Microsoft Translator эксперты назвали вполне неплохим приложением. По их словам, этот сервис отлично справляется с переводом устной речи, но допускает ошибки при переводе текста.

Вердикт: эксперты рекомендуют установить приложения Google Translate или DeepL. Они подчеркнули, что DeepL чаще предлагает более точный перевод, но Google Translate содержит больше языков, что расширяет список стран, в которых он будет полезным.

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