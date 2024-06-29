В МИД приветствовали это решение и назвали его важной инициативой.

Сервис Google Переводчик добавил крымскотатарский язык в список доступных переводов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. Ведомство поблагодарило компанию за реализацию этой важной инициативы.

"Спасибо Google за эту важную инициативу, которая демонстрирует, что богатое языковое и культурное наследие коренных народов Украины является ценным для мирового сообщества", - отметили в МИД. Видео дня

Крымскотатарский народ и Украина

Как сообщал УНИАН, в 2021 году Верховная Рада приняла законопроект, который закрепляет статус крымскотатарского народа. В проекте 5506, который инициировал президент Владимир Зеленский, коренными народами Украины на территории Крыма определяются крымские татары, караимы и крымчаки.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, сколько крымских татар сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. По его словам, все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, подконтрольную Украине, подлежат призыву как граждане государства, поэтому они призваны по месту жительства.

"В общем где-то около двух тысяч крымских татар (служат в Силах обороны - ред.)", - подчеркнул Джемилев.

Вас также могут заинтересовать новости: