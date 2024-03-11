У этого эмоционального феномена есть научные причины.

Думаете, только дети плачут в самолетах? Многие взрослые путешественники также признаются, что они хотя бы раз в жизни плакали на борту.

"Я всегда плачу в самолетах. Независимо от того, в каком моральном состоянии я нахожусь, если я смотрю фильм с какой-либо сентиментальной или эмоциональной темой, это только вопрос времени, когда слезы начнут падать", – призналась редактор Condé Nast Traveler Сара Аллард.

Ее коллега Эмбер Порт согласилась с ней: "Я смотрела "Прошлые жизни" в кинотеатре, и хотя я была тронута, я не плакала – но потом я пересмотрела его в самолете и под конец тихо рыдала. Я не уверена, что изменилось, но что-то произошло".

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Как оказалось, у этого эмоционального феномена есть научные причины.

"Причины, по которым мы плачем, разнообразны и сложны, а сам акт плача – это психологический и физический процесс. Поэтому, возможно, неудивительно, что люди сообщают, что они более склонны плакать в самолетах, учитывая множество стрессов, которые мы испытываем как психологически, так и физически перед полетом и во время него", – пояснила доктор психологии Джо Перкинс.

Многим людям полет не доставляет удовольствия, что усиливает дискомфорт и эмоции во время путешествия, согласился нейроэксперт из Brainworks Neurotherapy Джеймс Рой.

"Это не совпадение, что люди чаще плачут в самолете, чем где-либо еще, поскольку для некоторых полет может быть неудобным и болезненным опытом", – отметил он.

Почему во время полета люди более эмоциональны?

Как бы часто вы ни летали, этот процесс по своей сути является стрессовым: чтобы ничего не забыть, никуда не опоздать и еще много других переживаний.

"Психологические и физические последствия могут начать проявляться за несколько дней, а иногда и недель до полета из-за многих аспектов планирования, необходимых для поездки. Все эти тревоги могут привести к ряду физических изменений – например, нарушению сна, изменениям аппетита, пищеварения, выбросу гормонов стресса и усталости. Наше психологическое и физическое состояние усугубляется в день путешествия, которое обычно требует как физических, так и психологических усилий. Когда мы, наконец, садимся в самолет, это может быть первый раз за несколько дней, когда мы расслабляемся душой и телом... У некоторых это приводит к тому, что они проливают слезу облегчения или усталости", – пояснила доктор Перкинс.

Существуют также более сентиментальные ассоциации с путешествиями, из-за которых люди с большей вероятностью могут расплакаться.

"Авиаперелеты могут включать в себя не только усталость от путешествия, но и эмоциональные триггеры, такие как прощание с близкими или возвращение из напряженной командировки. Эти эмоциональные триггеры в сочетании с дискомфортом от путешествия могут заставить людей чувствовать себя более уязвимыми", – добавил доктор Рой.

Есть ли физиологические причины слез в самолете?

Нейробиолог доктор Тара Сварт пояснила, что эмоциональное потрясение после взлета связано с тем, что происходит с телом человека физически.

"Некоторых людей путешествие заставляет нервничать, но гипоксия является основным отличием авиаперелетов с точки зрения физиологического воздействия на мозг. Более низкое, чем обычно, давление воздуха вызывает легкую гипоксию мозга (низкий уровень кислорода). Это влияет на наше сознание и лишает нас возможности регулировать эмоции и справляться со стрессом. Обычно это проявляется в том, что люди плачут при просмотре грустных фильмов или вообще чувствуют себя на грани", – отметила она.

Во время полета с телом человека происходят и другие физические изменения, в частности, с органами слуха из-за перепадов давление. Это чувство дискомфорта приводит к раздражению и снижению способности справляться со стрессом или эмоциями, и, как следствие, к повышенному риску заплакать, добавил доктор Рой.

"Возможно, именно поэтому дети часто склонны больше плакать во время полета, ведь чем меньше евстахиева труба, тем больший дискомфорт", – отметил он.

Кроме того, в самолетах уровень влажности поддерживается на уровне около 10-20% вместо комфортных для человека 35-65%, чтобы предотвратить структурное повреждение самолета.

"Сухой воздух означает, что мы теряем больше воды в результате испарения и дыхания, что может привести к легкому обезвоживанию, что часто приводит к дисбалансу настроения и повышенной эмоциональности", – добавил доктор Рой.

Есть ли связь между потерей сигнала телефона и обострением эмоций?

Самолеты – одно из немногих мест, где люди вынуждены отключиться от мобильной связи и Интернета. А поскольку большую часть повседневной жизни люди постоянно находятся на связи, отсутствие контакта во время полета может пробудить подавленные эмоции.

"Хотя сейчас в большинстве самолетов есть Wi-Fi, период цифровой детоксикации (и достаточно длительный полет) могут привести к размышлениям о вещах, с которыми мы не думаем в повседневной жизни", – отметила доктор Сварт.

Как сообщал УНИАН, ранее врачи рассказали, как авиаперелеты влияют на организм человека. Оказалось, что сидение в течение восьми и более часов может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здоровья, однако есть способы их минимизировать.

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