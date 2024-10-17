Также туристам рассказали, что делать, если для них нет свободных мест на борту.

Посадка в самолет – это довольно часто процесс стрессовый. Например, периодически авиапассажиры сталкиваются с таким неприятным явлением как овербукинг, что дословно переводится с английского как "избыточное бронирование".

Суть его в том, что авиакомпании продают на рейс больше билетов, чем доступно пассажирских мест в самолете, и в итоге не все путешественники, купившие на него билеты, допускаются на борт. Но почему так происходит и что делать, если вам отказывают в посадке из-за овербукинга?

Как поясняет ведущий тревел-журналист The Independent Саймон Колдер, авиакомпании знают по опыту, что на большинство рейсов часть пассажиров не приходит (в среднем 5%). Причины самые разные – от семейных или рабочих обстоятельств до внезапной болезни или опоздания в аэропорт.

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Соответственно, многие авиакомпании стараются продать больше билетов, чем мест, чтоб допольнительно заработать, и в большинстве случаев этого никто не замечает, потому что количество "неявок" было предсказано правильно.

"Каждый день большое количество пассажиров не приходит на свой рейс. Заполнение наших самолетов и минимизация количества пустых мест, которые мы перевозим, – один из способов снизить цену, которую вы платите за свой рейс", – пояснили в крупнейшей бюджетной авиакомпании Великобритании easyJet.

При этом таким образом авиакомпании могут продавать билеты людям, решающим лететь в последний момент и готовым заплатить завышенную цену, лишь бы только поездка остоялась, даже если рейсы уже теоретически заполнены.

Но что делать, если на рейс является больше людей, чем доступно мест в самолете? В Великобритании, Европейском союзе и Северной Америке авиакомпания обязана сначала попытаться найти пассажиров, которые согласятся на вылет более поздним рейсом или через другой город (например, аэропорт Дюссельдорфа вместо Кельна, которые расположены недалеко друг от друга). Такой запрос может быть сделан при сдаче багажа, у выхода на посадку или даже уже в самолете.

При этом перевозчик должен предлагать различные поощрения, пока не найдется достаточно добровольцев. Это может быть:

наличные

ваучер на следующую поездку

повышение класса обслуживания на более позднем рейсе

Если более поздний рейс запланирован на следующий день, авиакомпания также должна предоставить отель, транспорт до него и питание на время ожидания.

Как правило, достаточное количество пассажиров находится, ведь всегда есть те, для кого отсрочка на пару часов или даже до следующего дня не является проблемой – к тому же, они не против получить дополнительные "плюшки".

"Некоторые путешественники (включая меня) специально выбирают рейсы, которые имеют высокие шансы быть переполнены – особенно в США в пятницу и воскресенье днем ​​и вечером. У меня гибкие планы, которые позволяют мне воспользоваться любым предложением", – признается Колдер.

Впрочем, эксперт констатирует, что далеко не всегда, особенно в Европе, авиакомпании заморачиваются поиском добровольцев, а самостоятельно выбирают "жертв".

Если пассажира это не устраивает и ему нужно срочно лететь, ему следует настаивать на том, чтобы авиакомпания искала добровольцев. Если это не сработает, нужно заявить о своем праве на "скорейшую пересадку" на рейс до пункта назначения. Ведь если авиакомпания отказывает пассажиру в посадке, ему не обязательно ждать следующего рейса этого перевозчика по необходимому направлению – если у другой авиакомпании есть более ранний рейс по маршруту, пассажир имеет право попросить пересадить его на него, советует Колдер.

При этом он указывает, что ряд перевозчиков не производят избыточное бронирование рейсов, например, Ryanair и Jet2. Однако даже в этом случае может быть редкий случай, когда некоторых пассажиров придется пересадить. В случае с Ryanair это может произойти из-за замены самолета с Boeing 737 Max на более старый самолет 737-800, в котором на восемь мест меньше.

Также Колдер отмечает, что пассажиры, зарегистрировавшие багаж, более защищены от высадки, поскольку процесс получения багажа довольно длительный. Некоторые также считают, что платное бронирование определенного места заранее может снизить риск отказа в посадке.

Как сообщал УНИАН, ранее посетивший все страны мира 29-летний американский турист Инди Нельсон рассказал, как ему удается избегать отмен авиарейсов. За свою жизнь он уже совершил более 500 авиаперелетов, и только два из них были отменены.

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