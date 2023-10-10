Есть важные вещи, которые ни в коем случае не стоит делать, если вы встретите акулу.

Серфингист и фотограф поделился советами о том, как люди могут избежать нападения акулы. 44-летний Майк Кутс сам стал жертвой атаки хищника в подростковом возрасте и чудом выжил.

Как пишет Mail Online, мужчина потерял правую ногу в районе икры, когда его укусила тигровая акула на Гавайях в 1997 году. Во время нападения он потерял так много крови, что врачи сказали, что он должен был умереть. Однако вместо того, чтобы бояться этих хищников, Майк стал защитником акул и посвятил свою жизнь их завораживающим фотографиям.

Плавая с акулами в течение последних двух десятилетий, Майк понял, что есть важные вещи, которые ни в коем случае не стоит делать, если вы встретите акулу.

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"Самый безопасный способ быть под водой с акулами – иметь четкую видимость и зрительный контакт с акулами. Они хищники в засаде, и если они знают, что вы знаете, что они там, – это намного безопаснее", – подчеркнул он.

Еще один важный совет – не брыкаться в воде. Акулы реагируют на звуки хлюпания и считают, что вы – раненое животное.

"Не брыкайся, и не паникуй, а если ты под водой – всегда смотри на акулу и кажись большим", – подчеркнул Майк.

Огромная ошибка – отворачиваться от этих существ, поворачиваясь к акулам спиной.

Кроме того, есть определенные признаки, которые помогут вам понять, что акула готовится к нападению. По словам фотографа, они опускают грудные плавники, выгибают тело и плывут беспорядочно.

При этом Майк подчеркнул, что большинство людей считают, что акула нападет, как только входят в воду, и это – наиболее далекое от истины утверждение. На самом же деле страх перед этими хищниками несколько гиперболизирован, не в последнюю очередь – благодаря кинематографу.

Нападения акул

В последние месяцы в СМИ все чаще появляются сообщения о нападениях акул на туристов. По статистике, риски стать жертвой нападения больше во время, когда в небе яркая луна, утром или в субботу.

И хотя атаки акул – явление редкое, они все же являются довольно резонансными инцидентами. В августе сообщалось, что в Нью-Йорке акула впервые за 60 лет напала на человека. Жертвой хищницы стала украинка – акула откусила 9 килограммов плоти.

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