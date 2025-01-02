Туристов предупреждают об опасном тренде под названием seat squatting.

Практически ни один авиарейс не обходится без того, чтобы кто-то из пассажиров не устроил спор за места. Чаще всего причиной является нежелание людей доплачивать, чтобы сидеть рядом со своими родными или близкими, или же желание сидеть у окна – они уверенны, что другие пассажиры должны уступить им свои места. Впрочем, далеко не во всех случаях уместно просить других пассажиров поменяться с вами местами в самолете.

Теперь же пользователи соцсетей отметили новую неприятную тенденцию, которая все чаще случается во время перелетов – и уже успели дать ей название seat squatting. Суть ее заключается в том, что некоторы пассажиры первыми забегают в салон самолета и занимают те места, которые им хочется, а не те, которые им назначены. Когда же настоящий "владелец" места заходит в самолет, "сквоттеры" наотрез отказываются уходить, мол, они первые сюда пришли.

В частности, еще летом 2024 года на тренд обратила внимание инфлюенсерша Шеннон Элла, поделившись на своей странице в TikTok печальным опытом общения с "захватчиками мест" во время рейса из Торонто в Шарлоттаун (оба города находятся в Канаде).

"Я заплатила за место у окна, но когда я подошла к своему месту, кто-то уже там сидел. И когда я сказала: "Эй, мне кажется, вы сидите на моем месте", он посмотрел на меня и сказал: "Я так не думаю", – рассказала блогерша.

Она добавила, что у занявшее ее место пассажира было место в том же ряду, но у прохода. В итоге ей пришлось потратить немало времени и нервов на то, чтобы уговорить его сесть согласно купленным билетам.

Сейчас видео уже набрало более 214 тысяч просмотров и почти 800 комментариев – люди продолжают делиться похожим опытом по сей день.

При этом многие пользователи также отмечали, что сталкивались с подобным. По их мнению, "сквоттеры" занимают чужие места в надежде, что другие пассажиры не захотят вступать в спор и просто уступят.

Тем временем, пользовательница Redfishingirl посоветовала в таких случаях сразу же обращаться за помощью к бортпроводникам.

"Немедленно вызываю бортпроводника. Никакой драмы. Я спрошу один раз. После этого я вызову подкрепление", – написала она.

Тем временем пользовательница с ником mommaball, представившаяся стюардессой, согласилась, что в таких случаях стоит обращаться за помощью к персоналу самолета: "Одна из моих самых больших радостей – усаживать пассажиров на правильные места".

Как сообщал УНИАН, прошлым летом пассажиры устроили массовую драку за места на борту самолета Ryanair, из-за чего борт был вынужден совершить вынужденную посадку посреди маршрута. В итоге девятерых горе-туристов задержала полиция.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.