Даже самые опытные путешественники порой допускают ошибки при авиаперелетах, которые в том числе могут навредить их здоровью.
Опытная немецкая стюардесса с ником Mrs Miva в TikTok, летающая на крыльях авиакомпании TUI, назвала три вещи, которые ни за что нельзя делать в самолете.
1. Использовать дезодранты-спреи и лаки для волос
По словам стюардессы, если распылить их в уборной, сработают датчики дыма. А это может принести серьезные проблемы всем пассажирам на борту.
2. Прислоняться головой к окну
Их действительно очень редко хорошо моют, отмечает Mrs Miva, а потому только представьте, сколько микробов от предыдущих пассажиров они на себе хранят.
3. Ходить в туалет босиком или в носках
Во время длительного перелета некоторые пассажиры любят не просто снимать обувь, но и передвигаться без нее по салону самолета. Однако бортпроводница TUI предупреждает, что жидкость на полу в уборной точно не будет чистой водой, которое его мыли.
Как сообщал УНИАН, ранее стюардесса рассказала, в какой одежде опасно летать в самолетах.
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