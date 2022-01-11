Поклонникам сериала сообщили замечательную новость.

Сериал "Эмили в Париже" продлили на третий и четвертый сезоны.

Об этом сообщили в аккаунте сериала в Instagram.

"Эмили официально возвращается еще на два сезона", – написали создатели проекта.

Главной героиней сериала от режиссера Даррена Стара стала американка Эмили Купер, которую на год отправляют в командировку в Париж работать в тамошнем офисе люксовой маркетингового агентства.

Читайте такжеПопулярная актриса на фоне скандала с Netflix рассказала об отношении к украинцам за границей22 декабря 2021 года вышел второй сезон сериала, который возмутил украинцев. В частности, на стриминговой платформе Netflix показали карикатурный образ украинки Петры, которая "любит все бесплатное" и ворует вещи из магазина.

После волны возмущения министр культуры Александр Ткаченко заявил, что свяжется с Netflix через оскорбительного образа украинки. Впоследствии министр отметил, что получил "достаточно дипломатичный" ответ.

"Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - отметил тогда Ткаченко.

Вас также могут заинтересовать новости: