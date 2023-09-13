Горы, релакс и деревянные церкви: чем удивляет украинский курорт Сходница

Прикарпатский поселок Сходница, который называют самым молодым украинским оздоровительным курортом, уверенно завоевывает интерес среди украинцев, жаждущих спокойного отдыха. Впрочем, одних природных богатств для этого недостаточно, поэтому в районе задумались над другими туристическими изюминками. Одна из них – парк мультимедийных голограмм "Деревянные церкви Дрогобыччины". Что это такое, узнавал УНИАН.Туризм.

Сходница начала развиваться как популярный курорт уже после обретения Украиной независимости, когда ученые выяснили, что местные минеральные воды содержат большое количество железа, а, следовательно, хорошо выводят радионуклиды – это делало поселок идеальной средой для лечения и оздоровления людей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Постепенно к отдыхающим, которые приезжали сюда с профилактическими целями попить водички, начали добавляться и те, кто стремится к спокойному отдыху посреди гор – со СПА, пешеходными маршрутами, отдыхом на берегу реки и экскурсиями по живописным природным локациям.

Учитывая растущий интерес к местности, в самой Сходнице и возле нее начали размышлять над созданием дополнительных туристических изюминок, которые бы заинтересовали еще больше туристов.

Что посмотреть в Сходнице

Одним из самых удачных примеров развития местного туристического потенциала можно назвать город-крепость"Тустань" в соседнем с Сходницей селе Урич – расстояние между ними около 8 километров. Собственно, первое поселение на месте современной Сходницы появилось еще во времена Киевской Руси, тогда оно малое название "Золотая Баня" – и именно через него проходил путь к средневековому наскальному оборонительному комплексу Тустань.

Во время нападения орд хана Батыя Золотая Баня была полностью разрушена – как и сама крепость Тустань с окрестными деревнями. По одной из версий, выживщие после этого люди со временем начали сходиться в долину реки Стрый, основав здесь поселение – Сходницу, которая получила свое название от этого "схождения". И если с тех пор в Сходнице была какая-то жизнь, то на месте Тустани оставались лишь заброшенные скалы.

Новую жизнь Тустань получила уже в новом тысячелетии. С 2006 года здесь начали проводить один из крупнейших фестивалей украинской средневековой культуры "Ту Стань!", а в 2018 году было создано мобильное приложение, позволяющее туристам исследовать древнее оборонительное сооружение.

С тех пор сама Тустань была приведена в порядок – здесь появились все необходимые атрибуты туристической локации, как, например, сувенирные лавки, заведения питания и приличные уборные.

Особенно рекомендуем обратить внимание на заведение "Корчма у Зени" на въезде в Урич, куда после исследования Тустани можно заглянуть на вкуснейшую грибную похлебку, сочные шашлыки и домашние наливки.

Попасть из Сходницы в Тустань можно несколькими путями – либо по новой дороге собственным автомобилем или в составе экскурсии (общественный транспорт между ними, к сожалению, не курсирует), либо пешком через Масловецкий хребет. Это довольно несложный, но очень симпатичный маршрут длиной до 8 километров, который под силу даже ребенку (подробнее о нем читайте в нашем отдельном материале). В то же время, даже несмотря на то, что маршрут сравнительно легкий – настоятельно советуем позаботиться о соответствующей одежде и обуви, ведь почва местами может быть скользкая, также попадаются камешки, по которым легко может поехать нога.

Отсюда же можно подняться на еще одну туристическую новинку возле Сходницы – 15-метровую смотровую башню на горе Цюхов Верх высотой 931 метр. Отсюда на 360 градусов открываются великолепные виды на всю Львовскую область (а если погода позволяет – то и за ее пределы).

На вершину горы Цюхов Верх довольно легко можно подняться из Сходницы, тем же маршрутом, что и до Тустани, но свернув примерно на двух третях пути на развилке влево, а не вправо. Дальше оттуда можно либо вернуться обратно в Тустань, либо спуститься в деревню Оров – это еще примерно 3 километра. Оттуда еще можно пройти примерно 12 километров до Трускавца, но это уже маршрут для опытных пешеходников – там большие перепады высоты и местами нет проходной дороги, поэтому придется пробираться через кусты и реку. Также из Сходницы на вершину Цюхов Верха можно доехать машиной – тем же путем, что и пешком, там вполне приличная грунтовка.

Еще одна интересная местная локация – водопад Сопит, это довольно живописное место, до которого добираются далеко не все туристы. Напрямик через лес из Сходницы сюда идти где-то 10 километров, но мы настоятельно советуем воздержаться от прохождения этого маршрута без сопровождения опытного проводника.

Также туда можно доехать машиной – до одноименного села Сопит около 20 километров от Сходницы объездной дорогой, а дальше еще около километра через село и лес пешком. Если собственного транспорта у вас нет – можно заказать экскурсию. Например, нас сопровождал гид из компании "Сузір'я Карпат" – они в этой местности ориентируются просто великолепно и могут предложить много вариантов походов. В качестве бонуса они завезут-заведут вас и в малоизвестные места, куда еще не добрались слишком много туристов.

Кстати, у водопада и в самом селе также есть несколько точек с едой, напитками и сувенирами, поэтому голодными и без подарков не останетесь.

Тех, кто стремится добавить немного культуры и истории к своему отдыху, должен заинтересовать Государственный историко-культурный заповедник "Нагуевичи" – именно в этом селе родился и провел детство выдающийся украинский писатель и политический деятель Иван Франко. Именно в родном селе он черпал вдохновение для многих своих произведений, среди которых и историческая повесть "Захар Беркут".

Заповедник состоит из трех частей – Литературно-мемориальный музей Ивана Франко, музей "Усадьба Ивана Франко" и Заповедный художественно-мемориальный комплекс "Тропа Ивана Франко". Причем музей-усадьба воссоздана именно такой, какой ее описал сам Франко в воспоминании "Моя вітцівська хата".

Одна из последних новаций туристической Сходницы – парк мультимедийных голограмм "Деревянные церкви Дрогобыччины". С помощью современных технологии просто во дворе СПА-отеля "Респект Карпаты" 4*, который при поддержке Украинского культурного фонда реализует этот проект, с 1 по 10 октября 2023 года в формате мультимедийных 3D-голограмм будут воссозданы древнейшие деревянные церкви Дрогобыччины, возведенные еще в XVII-XVIII веках.

Специально к мероприятию специалисты провели фотограмметрию 10 церквей региона, которые и будут воспроизведены в парке голограмм:

Покровы преподобной Богородицы, XVII век, с. Пепели

Преображения Господня, 1722 год, с. Подбуж

Собора Пресвятой Богородицы, 1700 год, с. Селец

Благовещения преподобной Богородицы, 1791 год, с. Новошичи

Свято-Ильинская церковь ХVІІ века, с. Лишня

Царя Христа, 1773 год, с. Вороблевичи

Святого Евстахия, XVII век, с. Летня

Успения Пресвятой Богородицы, 1644 год, пгт. Меденичи

Воздвижения Честного Креста, 1661 год, г. Дрогобыч

Святого Юра, 1656 год, г. Дрогобыч

Все цифровые экспонаты будут сопровождаться информационными табличками с описанием, пометкой на карте и QR кодом, который позволит посетителю с помощью смартфона перейти на информационный ресурс, где будет содержаться больше информации о конкретном культурном объекте. Вход для всех посетителей будет свободный.

Накануне презентации проекта наша группа журналистов успела посетить несколько из упомянутых выше церквей, а также узнала, как происходит процесс оцифровки церквей и как это можно использовать в будущем.

В целом, на территории Львовской области сейчас насчитывается около тысячи деревянных церквей 16-17 века, однако, к сожалению, большинство из них находятся не в самом лучшем состоянии. Больше всего их подкосили две мировые войны в 20 веке и советская власть – то, что не было разрушено, было заброшено. Во времена СССР, когда церковь была вне закона, религиозные учреждения чаще всего использовались не по назначению или были законсервированы. Лишь после 1989 года все эти церкви начали передавать общинам, впрочем, до наших времен половина из них была по разным причинам разрушена.

Как рассказал нам отец Андрей из Нагуевичей, порой церкви разрушались намеренно отдельными недобросовестными представителями местной власти или церковникам, порой из-за несчастных случаев, порой из-за некачественной реставрации наскорую руку, а порой – из-за решения местных общин построить большую новую церковь вместо того, чтобы отстроить старый исторический памятник. Впрочем, он убежден, что спасение этих церквей важно для сохранения историко-культурной памяти региона и имеет большой туристический потенциал, а потому за них точно стоит бороться.

Наиболее известной церковью региона является Церковь Св. Юра в Дрогобыче – это часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому она находится в несколько привилегированном положении – сейчас ее реставрация финансируется за средства международных фондов, тогда как церкви поменьше такой роскоши не имеют и поэтому вынуждены бороться за выживание, пытаясь найти хоть какое-то финансирование до того, как они будут разрушены. Собственно, одна из целей проекта "Деревянные церкви Дрогобыччины" – привлечь внимание общественности и спонсоров к этим уникальным объектам, чтобы все же спасти их.

Хотя сейчас часть Церкви Св. Юра находится на реконструкции, посетить ее могут все желающие – чтобы полюбоваться уникальной резьбой снаружи и удивительными росписями внутри.

Буквально в 300 метрах отсюда расположена Церковь Воздвижения Честного Креста, которая даже где-то на полвека старше своей соседки и является не менее красивой. И несмотря на это она несколько несправедливо обделенна вниманием – само здание извне точно заслуживаю внимания, а вот внутрь сейчас попасть можно далеко не всегда и не всем.

Впрочем, церкви Дрогобыччины поменьше тоже заслуживают внимания. Наша группа успела посетить три из них, которые также участвуют в проекте.

Церковь Святого Пророка Ильи в селе Лишня приятно поразила тем, как местная община и настоятель заботятся о сохранении ее исторического внешнего вида. В отличие от многих других сельских деревянных церквей, здесь решили максимально отказаться от применения современных материалов при ремонтах, сохраняя аутентичность.

Также мы посетили Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Попели, а, точнее, две церкви – старую и новую. Первая до сих пор деревянная, частично сохранен ее иконостас, но больше всего она удивляет атмосферой вокруг. Дело в том, что советская власть очень хотела избавиться от церкви, ради чего начала обустраивать кладбище вплотную к зданию – впрочем, местные церковь отвоевали, но захоронения слились.

Новая же церковь, уже каменная, поражает уникальным иконостасом. Икону "Пресвятая Богородица" из первой попеловской церкви сначала перенесли в новую, а затем подарили папе Ивану Павлу II во время его визита в Украину в 2001 г. Сейчас в церкви хранится ее копия. Здесь же находится уникальный алтарь со сменяющими друг друга иконами.

Еще одна церковь, представленная в рамках проекта – Церковь Преображения Господня в селе Подбуж. Хотя от исторического фасада церкви осталось немногое, это одна из самых ухоженных местных церквей. Тем не менее, для туристов будет интересен ее исторический иконостас, в котором выделяются три образа наместного ряда: "Спас", "Богородица" и "Сошествие в ад" кисти Стефана Поповича (Медицкого).

Авторы проекта надеются с его помощью стимулировать сохранение деревянных церквей, которые часто подвергаются перестройке местными религиозными общинами, одновременно создав новые познавательные аттракции для отдыхающих курортных городов Сходницы и Трускавца и популяризируя изучение краеведения. В то же время городские головы Дрогобыча Тарас Кучма и Борислава Игорь Яворский выразили намерение поддержать сохранение уникальных деревянных храмов.

При этом с помощью оцифрованных копий об этих церквях сможет узнать больше людей, в том числе те, кто физически не сможет до них добраться. Еще одна польза оцифровки – возможность использовать полученные данные при реконструкции в случае повреждения храма. Именно так сделали с легендарным Собором Парижской Богоматери во Франции, в котором несколько лет назад произошел разрушительный пожар – позже для его восстновления использовали 3D-модели, до этого оцифрованные для компьютерной игры Assassin's Creed.

Где остановиться в Сходнице

В Сходнице сейчас есть немало вариантов размещения на любой вкус и бюджет. Нашу группу журналистов любезно согласился принять уже упомянутый выше СПА-отель "Респект Карпаты" 4*. Это сравнительно небольшой и очень уютный бутик-отель с комфортными номерами, большой придомовой территорией, великолепными видами из окна и современной СПА-зоной, где ничто не будет мешать вам расслабиться и отдохнуть от шума большого города.

С одной стороны, здесь не бывает больших шумных компаний, с другой стороны – отель расположен немного на окраине Сходницы, поэтому мимо него не проходят большие транспортные потоки. Также в нескольких сотнях метров от отеля есть вход в национальный парк "Сколевские Бескиды" (еще одна прекрасная локация для туристов, которые любят гулять на природе пешком), а также дорога, по которой можно выйти на Маловецкий хребет, откуда можно идти пешком на Тустань или Цюхов Верх.

Также на территории отеля есть ресторан, где можно заказывать как только завтрак, так и полноценное трехразовое питание, или же просто заскочить перекусить раз-другой. Особенно советуем обратить внимание на блюда местной кухни. Поговаривают, что это единственное место в регионе, где подают традиционное бойковское блюдо – стульники, напоминающие литовские цеппелины: "мокрые" пирожки из тертого картофеля с мясной начинкой и грибной подливкой.

Как доехать до Сходницы

Едва ли не единственным момент, который несколько мешает Сходнице заманивать туристов – логистика. Ближайший от поселка железнодорожный вокзал расположен в соседнем Трускавце – это около 20 километров. Впрочем, от Трускавца до Сходницы ходит очень мало общественного транспорта – всего несколько маршруток в день, и те преодолевают такое "смешное" расстояние почти час, 30 минут объезжая вдоль и поперек город Борислав по принципу городской маршрутки.

Самый оптимальный вариант – путешествовать собственным авто. В целом, это довольно большая проблема для Дрогобычского района – до большинства из упомянутых выше интересных локаций просто невозможно добраться без собственного автотранспорта.

Единственная альтернатива – платные экскурсии, но далеко не всем это по нраву. Еще один вариант – ходить пешком, но, опять же, это развлечение на любителя.

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Сходница – отличный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от шума большого города посреди живописной прикарпатской природы. И очень радует, что в поселке постепенно появляются новые аттракции, способные сделать отдых здесь более интересным и насыщенным.

В целом же, по нашему скромному мнению, Львовщина несправедливо обделена вниманием как место для горного отдыха, если сравнивать ее с другими карпатскими регионами. На самом же деле регион может предложить гостям немало интересных пеших туристических маршрутов, живописных локаций и даже курортов для горнолыжного отдыха. Здесь есть и уютный городок Сколе в самом сердце Сколевских Бескидов, и горный поселок Славско с превосходными условиями для покорения вершин, и оздоровительный курорт Трускавец с его живописными окрестностями, и еще много всего интересного. Единственной преградой на пути развития путешествий по Львовской области, которые бы не ограничивались сидением на одном месте, остаются логистические нюансы – очень небольшое количество маршрутов общественного транспорта между населенными пунктами.

Марина Григоренко

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