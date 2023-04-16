Презентация флагмана состоится уже послезавтра. Его будут продавать на глобальном рынке.

Xiaomi продолжает делиться подробностями о новейшем камерофоне 13 Ultra, показ которого намечен уже на 18 апреля. На этот раз компания рассказала об уникальной особенности автономности новинки.

Стало известно, что смартфон получил сразу два фирменных чипа – Surge P2 и G1. Благодаря этим чипам и доработанному ПО, Xiaomi 13 Ultra сможет проработать час на 1% заряда в "аварийном" режиме или поддерживать 12 минут голосовой связи при том же заряде.

Точная емкость аккумулятора пока не разглашается компанией, но, по слухам, она составляет 4900 мАч. Также аппарату приписывают быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт.

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Уже известно, что Xiaomi 13 Ultra получит четыре сенсора по 50 Мп каждый. Главный из них – дюймовый Sony IMX989. Инсайдеры уверяют, что перед нами новый претендент на корону DxOMark.

Что касается начинки, то смартфон будет работать на самой топовой на сегодня флагманской платформе Snapdragon 8 Gen 2 и получит современную LPDDR5 оперативную память. Спереди будет находиться 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с 2K-разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Если верить утекшим в сеть данным, стоимость 13 Ultra будет начинаться с 6299 юаней (~33 000 грн). Это на 299 юаней дороже, чем у прошлогоднего Xiaomi 12S Ultra. Ранее компания уже подтвердила, что новинка выйдет и на глобальном рынке – а это значит, что цены за пределами Китая будут еще выше.

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