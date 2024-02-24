Функция появится в большое обновление Windows 11 позже осенью.

Пользователи уже привыкли, что обновление любой версии Windows требует перезагрузки разной продолжительности для применения изменений. Microsoft приняла решение избавиться от этого устаревшего подхода.

Издание Windows Central сообщает, что в тестовой сборке Windows 11 Dev Build 26058 доступен механизм hot patching для установки обновлений операционной системы без перезагрузки компьютера. Таким образом, все новшества в ОС будут реализовываться мгновенно.

Впрочем, как утверждают в Microsoft, перезагружаться после обновлений все же порой придется, в частности, когда выходят более крупные апдейты. Однако при "идеальном раскладе" пользователю понадобится перезагружать систему ради обновлений только четыре раза в год.

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Выпуск обновлений методом hot patching начнется одновременно с выпуском Windows 11 24H2 осенью. Как уже подтверждено, Microsoft не планирует выпускать новую ОС в 2024 году Вместо нее выйдет большое обновление для Windows 11 с акцентом на искусственный интеллект.

Microsoft сделала переустановку Windows еще проще

Если ранее, чтобы восстановить или переустановить ОС, нужна была флешка, то теперь это происходит прямо из "Центра обновления". Фактически, теперь Windows можно "сбросить" также, как это реализовано в смартфонах.

Пока эта возможность доступна пользователям бета-версии Windows 11, но с ближайшим обновление такая возможность появится и в официальной сборке. Предположительно, это случится одновременно с появлением hot patching.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить установку обновления Windows в один клик мыши. Он в первую очередь пригодится владельцам старых или маломощным ПК.

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