Февральские обновления Windows 10 и Windows 11 приводят к проблемам с панелью задач. Благо, решить проблему можно.

Известно, что обновления для ОС Windows часто связаны с проблемами, которые они вызывают после их установки. Сообщения на тематических форумах свидетельствуют о том, что февральское обновление не стало исключением.

Согласно данным издания Windows Latest, проблемным оказались обновления KB5034763 (Windows 10) и KB5034765 (Windows 11). Оба этих апдейта имеют критическую ошибку, которая ломает "панель задач" (нижняя полоска с меню "Пуск", часами и календарем).

После установки обновления у людей либо перестает работать вся панель, либо не запускаются отдельные утилиты, включая "Звук" и "Сеть". Из-за этого пользователи банально не могут подключиться к Wi-Fi или настроить громкость динамиков своего компьютера.

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Решение проблемы есть, но оно одно – нужно удалить обновление Windows и откатиться до предыдущей версии или установить апдейт повторно. Чтобы это сделать:

перейдите в "Параметры" → "Центр обновления Windows" → "Журнал обновлений" → "Удалить обновления".

В отображаемом списке найдите последнее обновление, а затем выберите "Удалить" рядом с ним.

Ранее в сети рассказали, как ускорить установку обновления Windows в один клик мыши. Он в первую очередь пригодится владельцам старых или маломощным ПК.

А меж тем Microsoft официально подтвердила, что не планирует выпускать новую операционную систему в этом году. Вместо нее, ближе к осени, компания выпустит большое обновление для Windows 11 с акцентом на искусственный интеллект.

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