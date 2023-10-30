Из нее убрали все лишнее, в том числе браузер и антивирус, при этом оставив возможность устанавливать приложения из Microsoft Store или других источников.

Появилась версия Windows 11 для слабых компьютеров (или даже планшетов), требующая минимум ресурсов. Речь идет об облегченной версии системы под названием Tiny11 Core, которая занимает на жестком диске меньше места, чем Windows 7.

Теперь "одинадцатка" занимает не более 3 ГБ после установки на диске, а сама сборка весит 2 Гбайта, пишет портал Neowin. По словам команда разработчиков, эта версия "содержит все, что пользователям нравится в Windows".

Чтобы облегчить Windows 11 с 20 Гбайт до 2 Гб разработчикам пришлось внести значительные изменения во многие компоненты системы, убрав "Защитник Windows", браузер Edge, "Центр обновления" и многое другое. Другими словами, в Tiny11 больше нет встроенного антивируса, а устанавливать обновления самостоятельно она не умеет.

Кроме того, в системе отсутствуют сетевые драйверы, так что вам лучше скачать их заранее для своего ПК. Несмотря на свой небольшой размер, Tiny11 Core по-прежнему позволяет устанавливать приложения из Microsoft Store или других источников, тем самым обеспечивая всеми базовыми функциями.

Стоит отметить, что Tiny11 Core – это не взломанная версия Windows 11, а ее модификация, поэтому для ее активации нужен лицензионный ключ. Скачать саму сборку можно здесь.

Вот видео с демонстрацией работы облегченной Windows 11:

В октябре Windows 11 исполнилось два года, однако за это время "одинадцатке" так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии. Цифры показывают, что новая ОС установлена только на 23% компьютерах, тогда как Windows 10 – на более чем 71%.

А меж тем уже осенью 2024 года состоится выход Windows 12. Уже известно, что помимо обычной версии, будет выпущена и Lite-версия, предназначенная как раз таки для устройств со слабым "железом". А упор в новой ОС будет сделан на ИИ и облачных технологиях.

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