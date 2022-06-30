Премьера флагмана ожидается уже в следующем месяце.

Бренд Moto, который сегодня принадлежит Lenovo, раскрыл интересные фотовозможности своего грядущего флагмана – Moto X30 Pro – который также известен под именем Motorola Frontier. Премьера новинки ожидается уже в следующем месяце.

Известно, что девайс получит три камеры с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм, Это нетипичный набор для современного смартфона, но, конечно, важнее реализация, а не сухие цифры, отмечает Gizmochina.

При уже сейчас известно, что Moto X30 Pro станет первым телефоном на рынке с новейшим датчик изображения Samsung ISOCELL HP1 разрешением 200 Мп. "Помогать" ему будут 50-МП широкоугольник и телеобъектив на 12 МП с двухкратным оптическим приближением. Впечатлит и фронтальная камера – ее разрешение составит 60 Мп.

Согласно инсайдам, в основу девайса ляжет флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. При этом у него будет 6.7-дюймовый POLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой стандарта HDR10+.

Напомним, ранее специалисты портала XDA-Developer составили топ смартфонов 2022 года с лучшими камерами. В список попали такие устройства, как Galaxy S22 Ultra, Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

В то же время популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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