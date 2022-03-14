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Россия уже 3-ю неделю ведет кровавую войну против Украины, которую путин трусливо назвал военной операцией. В столь экстремальных условиях украинцы были вынуждены забыть об обычной жизни и резко менять место жительства, работу, бежать от обстрелов или даже уезжать за границу.

Каждый день в Украине запускаются полезные онлайн-сервисы, где люди могут найти жилье, полезную информацию и волонтерскую помощь на время военного положения.

Платформа для быстрого и легкого поиска информации во время войны. Здесь вы найдете ответ на нужный вам "что делать, если…,", где найти жилье/транспорт/лекарство, как перейти границу и на какие каналы и аккаунты в соцсетях стоит подписаться.

Разделы постоянно пополняются, а ресурсы тщательно проверяются командой специалистов.

Волонтерская организация, где можно получить или оказать помощь с жильем. Хосты указывают, сколько человек готовы принять, на какой срок и можно ли приезжать с животными. На сайте также есть номер горячей линии: 0(800) 332 238, волонтеры-операторы круглосуточно принимают звонки.

Через сервис также можно получить помощь с эвакуацией или гуманитаркой. Отдельно есть раздел с полезной информации, где собраны полезные и актуальные приложения, адреса координационных штабов, контакты территориальных общин и т.д.

Здесь можно подать заявку на поиск временного убежища и/или сообщить о готовности принять у себя нуждающихся.

Также сервис предлагает справочник практических советов: как вести себя во время боевых действий, как предоставить первую медицинскую помощь, а также информацию, необходимую для выезда за границу.

Платформа трудоустройства для украинцев, вынужденно переехавших в ЕС или другой регион Украины из-за войны. Уже сейчас доступно около 5 тысяч предложений работы, а регистрация и создание резюме на сайте сервиса занимает до 15 минут.

Ранее эксперт по кибербезопасности делился подсказками, как защитить свой смартфон в военное время. В частности, не рекомендуется использовать биометрию для защиты доступа к смартфону. Также стоит отказаться от "левых" приложений.

Также рассказывали, как действовать, если в Украине отключат интернет. На помощь придут оффлайн-мессенджеры, которые работают через WiFi или Bluetooth и позволяют свободно общаться и обмениваться фото без использования сотовой сети.

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