Во Львове рассылают фейковые смс о смене комендатского часа / фото ua.depositphotos.com
Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что в городе и области людям рассылают ложное смс о смене комендатского часа. Сообщение приходит на мобильный телефон якобы от ГСЧС Украины от абонента DSNS UKR.
Фейковое сообщение / соцсети
Мэр Львова предупредил, что это смс является ложным и может быть провокацией врага.
"Пока комендантский час действует без изменений, с 22:00 до 6:00. Будьте внимательны к сообщениям не из официальных источников. Враг готовит провокации, но мы не дадимся", — отметил мэр.
Передвигаться по городу в комендатское время строго запрещено. Таких граждан будут принимать за диверсантов.
Напомним, 1 марта во Львове полностью запретили продавать алкогольные напитки.