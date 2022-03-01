Фейковое смс может быть российской провокацией.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что в городе и области людям рассылают ложное смс о смене комендатского часа. Сообщение приходит на мобильный телефон якобы от ГСЧС Украины от абонента DSNS UKR.

Мэр Львова предупредил, что это смс является ложным и может быть провокацией врага.

"Пока комендантский час действует без изменений, с 22:00 до 6:00. Будьте внимательны к сообщениям не из официальных источников. Враг готовит провокации, но мы не дадимся", — отметил мэр.

Передвигаться по городу в комендатское время строго запрещено. Таких граждан будут принимать за диверсантов.

Напомним, 1 марта во Львове полностью запретили продавать алкогольные напитки.

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