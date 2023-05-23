Новинка позиционируется как оптимальное решения для гейминга в 1080p.

Компания AMD подтвердила, что ее новая видеокарта Radeon RX 7600 поступит в продажу по рекомендованной розничной цене 269 долларов (~10 000 грн). Она позиционируется как оптимальное решения для гейминга в 1080p.

Ранее предполагалось, что Radeon RX 7600 будет оценена в 350 долларов, но в итоге ценник оказался еще ниже, что должно порадовать геймеров с ограниченным бюджетом, передает VideoCardz.

AMD Radeon RX 7600 оснащается графическим процессором Navi 33 XL с 2048 потоковыми процессорами. На борту 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц и со 128-разрядной шиной и 32 МБ кеш-памяти Infinity Cache. Среднее энергопотребление во время игры – 165 Вт.

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Согласно просочившимся в сеть тестам, новинка вряд ли сможет составить конкуренцию в плане производительности представленной ранее RTX 4060 Ti, но вот с базовой RTX 4060, вероятно, потягаться сможет. Тем более, Nvidia будет продавать свою карту на 30 долларов дороже.

В продажу Radeon RX 7600 поступит уже 25 мая, тогда как RTX 4060 ожидается к выходу в следующем месяце.

Из чего собрать бюджетный игровой ПК в 2023 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков является GeForce GTX 165. Сразу за ней – GTX 1060 и RTX 3060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то золотой серединой считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей. В качестве ОС игроки предпочитают Windows 10.

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