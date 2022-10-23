Функция будет работать по аналогии с голосовыми сообщениями.

В популярном среди украинских пользователей мессенджере Telegram в ближайшее время появится расшифровка видеосообщений-кружочков в текст. Функция будет работать по аналогии с голосовыми сообщениями.

Такая опция была обнаружена в бета-версии клиента Telegram для Android.

Готовый текст отобразится прямо под видеосообщением, которое после активации функции плавно примет вид "пузыря сообщения" с расшифрованным содержимым.

Видео дня

Как и в случае с голосовыми сообщениями, опция текстовой расшифровки видеосообщений будет доступна только пользователям с платной подпиской Telegram Premium. О точных сроках появления функции пока не сообщается.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

В июне этого года в мессенджере появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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