Если превысить его, самые старые переписки автоматически удалятся. При этом способов вернуть удаленные сообщения не существует.

Не многие знают, но у каждого чата и канала в Telegram есть облачный лимит сообщений. Если превысить его, мессенджер начнет самостоятельно удалять самые старые сообщения.

Оказывается, в Телеграмме есть два типа хранилищ для сообщений. Один для чатов и групп, где пользователи общаются и переписываются друг с другом, тогда как другой – для каналов, доступных пользователям только в режиме чтения.

Несмотря на то, что главная веб-страница Telegram хвастается тем, что у мессенджера "нет ограничений" на размер чатов, каждое хранилище все таки имеет ограничение в ~3 миллиона сообщений. Более того, количество сообщений в одном чате или канале не может превышать миллион.

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Как узнать свой лимит сообщений в Telegram

Проверить, сколько сообщений содержится в вашей переписке или группе легко: нажмите в диалоге на поиск и напишите "+" (плюс) или "–" (минус). Выше клавиатуры появится общее количество отправленных и полученных сообщений.

Отдельно можно проверить, сколько сообщений вы уже отправили/получили. На помощь придет чат-бот @accountcountbot. Запустите его, он обратится к внутренним инструментам Telegram и покажет ID сообщения.

Если сообщений значительно меньше миллиона, то не стоит беспокоиться – старая переписка еще не скоро начнет удаляться.

А вот активным пользователям Telegram, которые не хотят потерять ценную переписку, есть смысл архивировать ее – это можно сделать через десктопную версию мессенджера. Стоит отметить, что способов вернуть удаленные сообщения не существует.

Альтернативный вариант – выйти из групповых чатов, в которых вы больше не общаетесь. Поскольку в лимите учитываются не только те сообщения, которые вы отправляете, но и те, что получаете.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как прочитать удаленное сообщение в Telegram – этот трюк доступен только на Android. Также рассказывали, как очистить Telegram от "мусора" и освободить место на смартфоне.

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