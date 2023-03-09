По сути, это просто очень умная камера, которая умеет отслеживать движение зрачков проходящего проверку человека.

Разработанный около 100 лет назад полиграф в некоторых странах до сих пор используется как детектор лжи, хотя исследования показали, что он способен измерять только уровень стресса. В компании Xiaomi предложили альтернативный метод определения лжи.

Как сообщает китайское издание ITHome, Xiaomi получила патент на технологию детектора лжи, которую можно использовать в смартфонах или ноутбуках.

Как следует из патента, основой такого детектора лжи станет специальная камера с телеобъективом, которая отслеживает движение зрачков проходящего проверку человека. Алгоритм будет сверять движение зрачков и их расширение с паттернами, указывающими, правду ли говорит человек или нет. По сути, это просто очень умная камера.

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Известно, что когда человек лжет, его зрачки незначительно расширяются. Обычно это всего 4–8% от нормального размера, что делает это изменение трудно заметным невооруженным глазом. Кроме того, когда человек говорит неправду, он моргает гораздо чаще, чем обычно.

В патенте на данную технологию указано, что она будет интегрироваться даже в смартфоны, что позволит использовать ее практически везде, даже дома. Известно, что детектор будет функционировать в двух режимах: обычном и с повышенной эффективностью распознавания. Однако, пока нет информации о том, когда именно данная технология станет доступна для широкого использования.

Напомним, ранее Xiaomi, опередив Apple, анонсировала очки смешанной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition. Они подключаются без проводов к смартфону и управляются жестами рук и головы.

В то же время бренд Redmi, который принадлежит Xiaomi, недавно анонсировал самую мощную в мире зарядку для смартфона мощностью 300 Вт. Она позволяет зарядить телефон с 0 до 100% всего за пять минут.

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