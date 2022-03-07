Портал государственных услуг и приложение "Дія" продолжают функционировать.

Портал государственных услуг и приложение "Дія" продолжают функционировать. Уже известно, что помимо сервиса "Дія TV" в приложении планируется запустить радио.

Об этом во время всеукраинского телеэфира заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Часть сервисов с точки зрения безопасности нашими партнерами, той же миграционной службой или Министерством внутренних дел, была приглушена. Паспорта в принципе работают, но QR-коды пока недоступны, но ожидаем, что через несколько дней будут доступны в полной мере. Кроме того, мы запустили сервис, чтобы пострадавшие могли подавать на помощь в 6,5 тыс. гривень в тех городах, где люди потеряли возможность работать или вести бизнес. Также работаем над следующими сервисами", - сказал он.

Также он сообщил, что помимо сервиса "Дія TV" планируется запустить радио.

"Дія" доступна независимо от состояния счета, не тарифицируется мобильными операторами. Надо только зарегистрироваться, чтобы иметь доступ к "Дії" и"Дія TV". Мы сейчас работаем над детскими каналами, а также над запуском радио", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, как оформить 6500 помощи от государства если потерял работу.

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