Сервис станет более персонализированным и человечным.

Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, в нее добавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным.

Как следует из отчета The Washington Post, компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человека.

Кроме того, в ответ на запросы пользователей система будет еще активнее предлагать видеоролики из TikTok и посты из социальных сетей. Таким образом поисковый гигант хочет сохранить актуальность среди молодежи, которая привыкла получать информацию именно в таком формате.

Видео дня

Не обойдется и без нейросетей. Google внедрит в поиск чат-бота – общение с ним будет больше похоже на диалог с человеком, говорят собеседники издания. Этот проект получил кодовое имя Magi.

Ожидается, что обновленный поисковик на основе искусственного интеллекта представят на конференции I/O 2023 в мае этого года, а публичный запуск для части пользователей из США состоится осенью.

У Google паника из-за ChatGPT

Модернизация своего поисковика стала приоритетной задачей для Google после появления ChatGPT и запуска технологии Bing AI от Microsoft. Чат-бот на базе языковой модели GPT-4 от OpenAI привлек к конкуренту Google миллионы пользователей.

В ответ на ChatGPT Google представила своего чат-бота Bard, но удивить не получилось. ИИ компании пока отстает от разработок OpenAI, а сервис доступен лишь ограниченному числу пользователей. И допускает ошибки.

Как пишет The New York Times, в марте Google выяснила, что Samsung планирует сменить Google на Bing как поисковую систему по умолчанию на своих устройствах. Это известие "вызвало панику" в компании.

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