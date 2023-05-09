Созданные с помощью искусственного интеллекта "новости" успели набрать более 15 тыс. просмотров.

Полиция провинции Ганьсу на северо-западе Китая задержала мужчину, подозреваемого в создании фейковых новостей с помощью чат-бота ChatGPT и распространении их в китайских социальных сетях.

Мужчина по фамилии Хун использовал ChatGPT для создания новостей о аварии поезда с элементами, собранными из различных популярных новостей, сообщает китайский телеканал CGTN.

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Сфальсифицированная история, согласно которой якобы девять человек погибли в результате наезда поезда в провинции Ганьсу 25 апреля, привлекла внимание местных сотрудников службы кибербезопасности.

Они начали расследование и обнаружили на платформе Baijiahao китайской поисковой системы Baidu, 21 учетную запись, где одновременно были размещены версии статьи, касающиеся разных мест происшествия. К тому времени фейковые новости набрали более 15 тыс. просмотров.

Полиция отследила все учетные записи и выявила, что "новости" размещены с серверов маркетинговой компании, зарегистрированной в городе Шэньчжэне на юге Китая.

Сотрудник этой компании Хун был арестован и обвинен в провоцировании тревожности среди людей.

Это первый такой случай с тех пор, как в январе в КНР вступили в силу правила, касающиеся применения технологий дипфейков. В предписаниях, направленных на стимулирование развития индустрии искусственного интеллекта и предотвращение неправомерного использования технологии, говорится, что видео и фотографии, созданные деланные с помощью технологии глубокого синтеза, широко известной как дипфейк, должны быть помечены, чтобы не вызывать обеспокоенность в обществе.

Чат-бот ChatGPT – что известно

ChatGPT для широкой публики появился в ноябре прошлого года и вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных. Этот чат-бот может отвечать на разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

В середине марта чат-бот ChatGPT был обновлен в языковой модели GPT-4 и стал понимать не только тексты, но и распознавать изображения.

Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Шаповалов заявлял, что россияне активно подделывают обложки зарубежных журналов и выкладывают видео якобы авторства ChatGPT, чтобы распространять ложь об Украине.

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