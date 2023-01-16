Популярное китайское приложение для смартфонов всеми силами пытается удержаться на рынке США.

Представители популярного китайского видеохостинга TikTok предложили властям США более широкий доступ к своим алгоритмам, чтобы остаться в стране. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали информированные источники.

Утверждается, что представители TikTok предложили американским властям сложный план стоимостью 1,5 миллиарда долларов по реорганизации деятельности хостинга на территории США. Так компания стремится избежать запрета своей деятельности на американском рынке.

В Вашингтоне опасаются, что власти Китая, откуда родом TikTok, могут получить личные данные американских пользователей приложения. Также есть опасения, что алгоритмы TikTok могут использоваться для продвижения контента, удобного Китаю.

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В компании все обвинения отвергают. В предложенном плане реорганизации TikTok обещает дать американскому регулятору возможность надзора за алгоритмами рекомендации контента. В теории это должно снять все опасения.

"Мы не ждем, что соглашение будет заключено прямо сейчас. Мы добились значительного прогресса в реализации этого решения за последний год и с нетерпением ждем завершения этой работы, чтобы развеять эти опасения", – заявил неназванный представитель китайской компании.

Проблемы TikTok в США

Популярный видеохостинг TikTok столкнулся с проблемами на американском рынке после того, как у властей США возникли подозрения в недобросовестности применяемых алгоритмов рекомендаций видео.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп даже пытался полностью запретить работу приложения на территории страны, но тогда этого удалось избежать.

Также были заявления о том, что приложение тайно собирает личные сведения пользователей, намеренно обходя существующие механизмы их защиты.

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