Авторы письма призывают всех неравнодушных журналистов, представителей общественных организаций, медиасообщества со всего мира присоединиться к подписантам открытого письма.

Соответствующее открытое письмо было адресовано Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, и Вере Йоуровой, вице-президенту Европейской комиссии. Так, ведущие медиагруппы Украины — 1+1 media, StarLight Media, Медиа "Группа Украина", Inter Media Group, Министерство культуры и информационной политики, ОО "Детектор медиа" и другие объединили усилия и обращаются с просьбой:

Наложить санкции на все российские телеканалы, имеющие покрытие через спутник или любую другую технологию, и запретить их распространение на территории ЕС;

Вместо российских телеканалов рекомендовать провайдерам включать украинское телевидение, которое сейчас вещает марафон "Единые Новости" в том числе на английском языке. Международное сообщество должно иметь бесперебойный доступ к объективной и честной информации о событиях в Украине.

"Российские телеканалы в своих многочисленных сюжетах оправдывают войну РФ в Украине, скрывают реальные масштабы военных действий и своих же потерь, дискредитируют власть Украины и международных партнеров, нивелируют такими действиями демократические ценности и принципы, ставят под сомнение свободу слова как основу европейских ценностей, а также генерируют огромное количество фейков, вводя таким образом в заблуждение зрителей не только на территории РФ, а и в ЕС и США. Более того, россияне, которые проживают как на территории РФ, так и за ее пределами, ориентируются на информацию, которая распространяется российскими медиа, в связи с чем фактически лишены доступа к объективной информации или хотя бы альтернативной точки зрения.

Важным шагом в направлении уменьшения влияния российской пропаганды, которая построена на языке вражды и дезинформации, стало отключение вещания каналов RT и Спутник на территории западной и восточной Европы и западной части РФ. Однако влияние других контролируемых государством-агрессором каналов, которые до сих пор присутствуют на европейских спутниках, — RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 kanal International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France, - также несет разрушительный эффект для информационной безопасности всего мира, ведь редакционная политика таких каналов полностью контролируется государством, из-за чего указанные медиа выступают рупорами российской пропаганды. В то же время, не все европейские компании спешат прекращать сотрудничество с российскими контрагентами в области распространения указанных российских пропагандистских медиа, как это делает сейчас практически весь цивилизованный мир", - говорится в открытом письме.

В то же время, авторы письма призывают всех неравнодушных журналистов, представителей общественных организаций, медиасообщества со всего мира присоединиться к подписантам открытого письма. Сделать это можно, отправив соответствующий запрос на почту [email protected].

Ознакомиться с полным текстом письма можно в документе по этой ссылкой.

Здесь доступно видео о кампании, организованной медиа: https://youtu.be/3j9E-y9dbLM