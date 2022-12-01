В ходе переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания попросила Вашингтон платить 4500 долларов в месяц за каждый терминал для Украины.

На фоне российских атак по украинской энергосистеме цены на устройства связи Starlink в Украине выросли почти вдвое.

Как сообщает Financial Times, в компании SpaceX ожидают, что терминалы Starlink будут стоить для новых украинских потребителей около 700 долларов. Ранее пользователи из Украины могли купить терминал Starlink за 385 долларов.

Как говорится в материале, в ходе переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания попросила Вашингтон платить 4500 долларов в месяц за каждый терминал для Украины. Представитель Пентагона сообщил, что ведомство связалось со SpaceX, но не уточнил подробности переговоров. Он также подчеркнул, что для США и Украины спутниковая связь является важнейшим средством на поле боя.

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Война в Украине и ситуация со Starlink:

В августе 2022 года компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40 процентов, стоимость подписки снизили со $100 до $60.

29 ноября 2022 года стало известно о том, что Starlink Илона Маска повышает тарифы для украинцев. Для украинских пользователей, начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.

30 ноября 2022 года Кабмин разрешил ввозить в Украину Starlink и запчасти для генераторов без пошлин и НДС.

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