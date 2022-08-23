Эта идея пришлась по вкусу не многим – его пост собрал много дизлайков.

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров хочет разработать на базе мессенджера маркетплейс, где будут проходить аукционы по продаже элементов экосистемы телеграмма.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Эта идея пришлась по вкусу не многим – его пост собрал много дизлайков, после чего Дуров скрыл реакции к нему.

Прочем, Дуров уверен: Telegram с его 700+ млн. пользователями мог бы выставлять на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me-адресов, таких, как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны редкие четырехбуквенные имена пользователей, например, @bank, @club, @game, @gift.

Кроме того, частью этого рынка могут стать стикеры или эмодзи. Пользователи могли бы передавать их друг другу в сделках, защищенных с помощью смарт-контрактов, предложил Дуров

Стоит отметить, что такая идея может принести телеграмму хорошие деньги. Дуров долгое время оплачивал содержание мессенджера из собственных сбережений, после чего внедрил платную рекламу и Premium-подписку. Идея с продажей никнеймов – еще один способ заработать.

Ранее в этом месяце команда Telegram представила новую версию мессенджера, которая, по словам его создателя Павла Дурова, должна "совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями".

Среди главных "фишек" – новая платформа для создания эмодзи и возможность отправки анимированных стикеров внутри сообщения. А еще появилась блокировка "голосовых".

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